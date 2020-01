Magazine Mayra Cardi fala sobre relação com a filha: “Maternidade aprisiona”

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Consultora fitness falou sobre o apego que tem com Sophia, filha do relacionamento com Arthur Aguiar Foto: Reprodução/Instagram Consultora fitness falou sobre o apego que tem com Sophia, filha do relacionamento com Arthur Aguiar (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mayra Cardi falou sobre sua relação com Sophia, sua filha de um ano e dois meses com o ator Arthur Aguiar, ao refletir sobre o Réveillon. “Confesso que tenho inveja branca de quem consegue passar o ano novo virando noite até de madrugada… invejo as pessoas que têm filho pequeno e conseguem fazer isso”, começou a consultora fitness.

“Desde que Sophia nasceu, minha cobrança com a maternidade, com ser presente para ela, veio muito acorrentada em mim. Tento me desprender, não acho saudável, acho que as mulheres têm que viver a vida delas, se desprender. Mas acho que meu nível de consciência da importância na formação dos nossos filhos não me permite. Gostaria de ser bem menos apegada”, explica.

Mayra conta que acorda todos os dias às 5h da manhã querendo ver a filha e também porque a menina pede a sua atenção. “Se ela não fosse tão apegada, seria mais fácil para mim. Sinto falta de viver a vida, de viajar. Estamos programando uma viagem e eu estou morrendo de medo, não sei como vai ser, porque nunca viajei sem ela, meu coração fica apertadinho”.

A consultora continua explicando que não consegue estar perto da filha sem dar atenção para ela, e acredita que, quando viajar, vai conseguir se desligar. Em seguida, reflete sobre quem consegue fazer as coisas sem os filhos e admite que não é capaz.

“A maternidade é mágica, maravilhosa, encantadora, um amor único, mas ela acorrenta, aprisiona. Quando repensei ter um segundo filho, esse era meu maior questionamento. Sei que quando me torno mãe, vivo a vida da criança, não a minha. Deixo a minha de lado, e isso não é saudável. Não durmo, não vivo, não passeio, não tenho uma vida. Vivo para a minha filha. E isso não é bom nem para mim, nem para ela”, pondera.

