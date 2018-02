O cantor MC Gui relatou em seu Instagram, nessa terça, ter sofrido um acidente de moto a caminho da sua casa de paria, em Riviera (SP). Na rede social, ao mostrar uma foto em que aparece numa cama de hospital com curativos pelo corpo, o funqueiro garantiu que passa bem e estável após o “susto”. “Estava voltando para minha casa de praia em Riviera e acabei sofrendo um acidente no meio do caminho.”

Deixe seu comentário: