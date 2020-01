Celebridades MC Rebecca posa com maiô supercavado e ostenta bumbum avantajado em dia de praia

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

MC Rebecca colocou o bronzeado em dia. Foto: Reprodução/Instagram MC Rebecca colocou o bronzeado em dia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

MC Rebecca aproveitou a tarde desta quarta-feira (22) para colocar o bronzeado em dia e surpreender boa parte de seus seguidores. Desta vez, a funkeira escolheu um modelito nada convencional para curtir o dia na praia.

Em seu perfil do Instagram, Rebecca posou com maiô preto supercavado, deixando em evidência suas curvas. “Quero sol e praia”, escreveu a artista na legenda que acompanhou a imagem.

Nos comentários, para variar, não demorou muito para que os fãs reagissem positivamente à beleza e boa forma da funkeira. “Deusa sem defeitos”, afirmou uma. “Que corpo”, exaltou outra. “Cabelo ok, marquinha ok”, brincou um terceira.

A dona do hit “Senta com Talento” viu seu nome ficar cada vez mais em destaque após a parceria com nomes de peso no funk, como Kevin O Chris, na música repara. Recentemente, também participou do hit Combatchy, com Lexa, Luísa Sonza e Anitta, com quem teria tido um caso.

