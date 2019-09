Estão abertas as inscrições para a palestra gratuita Mulheres em Foco: Noções de Mecânica Básica, que ocorre no próximo sábado (14), às 9h, no auditório da EPTC. Realizado em parceria entre a prefeitura e o Grupo Autosul, o evento tem como público-alvo mulheres que tenham interesse em adquirir conhecimento básico sobre mecânica.

Deixe seu comentário: