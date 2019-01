Médico é morto dentro de casa em São Paulo após reconhecer bandido em roubo

Um médico pediatra aposentado morreu esfaqueado no pescoço após um ex-paciente adolescente, de 17 anos, ser reconhecido pela vítima durante um assalto. O menor realizava um roubo com mais dois adultos, na manhã de quarta-feira (16) no Sacomã (Zona Sul de São Paulo).

Segundo a polícia, Moacir Parra, de 72 anos, saía para passear com seu cachorro, quando foi abordado pelo menor, por Pablo Leonida Silva e por Marcel César Bueno, ambos de 24 anos. Eles entraram com a vítima na casa.

Enquanto pegavam objetos e dinheiro, o capuz usado pelo menor teria caído e, por isso, Parra reconheceu o menor, que foi seu paciente. “Mesmo aposentado, ele atendia às pessoas da região da favela Heliópolis. Quem não tinha dinheiro, ele consultava de graça”, afirmou uma amiga próxima à vítima, que pediu anonimato.

A amiga acrescentou que Parra conhecia os três criminosos e que o menor, que assumiu o latrocínio (roubo seguido de morte), mora “quase em frente” à vítima. Além de ser esfaqueado, o pediatra também foi agredido, segundo boletim de ocorrência, com chutes e socos no rosto. Ele gritou por socorro e vizinhos acionaram a polícia. O trio fugiu. Segundo a Polícia Militar, policiais localizaram o menor e Silva, perto da casa da vítima, na rua Elias Nagem Haidamus.

Com eles, foram encontrados três relógios, cerca de R$ 300, três celulares, além de uma sacola, onde havia duas camisetas manchadas de sangue. O médico chegou a ser encaminhado ao hospital Heliópolis, mas não resistiu. Antes, foi encontrado caído dentro de casa, com um tapete e um saco plástico sobre a cabeça.

Segundo a polícia, Silva e o menor confessaram o crime e indicaram o endereço do terceiro ladrão, que foi abordado e preso na rua Alfa, também em Sacomã. Ele também confessou, segundo a Polícia Militar. A defesa dos acusados não foi encontrada. Vizinhos afirmaram que o médico Parra era “muito querido” na região, onde vivia havia cerca de 60 anos.

Morte no trem

Foi de aproximadamente quatro minutos o tempo passado entre o menino Luan Silva Oliveira, de 3 anos, desembarcar de um trem do Metrô de São Paulo e ser atropelado dentro de um túnel da linha 1-azul, em 23 de dezembro de 2018. A criança morreu.

A informação consta em um ofício, respondido pelo Metrô à polícia, no qual constam questões que ajudam a esclarecer a dinâmica da morte da criança. Luan Silva Oliveira viajava com familiares no sentido Jabaquara. Na estação Santa Cruz, pouco antes de a porta se fechar, correu para fora do trem e acabou sozinho na plataforma.

Ele só foi encontrado tempos depois nos trilhos, ainda com vida, a 200 metros da plataforma, no túnel em direção à estação Praça da Árvore. A Polícia Civil ainda analisa imagens de câmeras de segurança e investiga como a criança foi parar nos trilhos. Segundo relatório produzido pelo Metrô e apresentado em reuniões internas, a companhia levou 61 minutos para autorizar as buscas ao menino. O Metrô informou que não iria se manifestar sobre o assunto “para não prejudicar as investigações”.

