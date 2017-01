MÃ©dico finge operar um brinquedo de pelÃºcia para uma crianÃ§a nÃ£o se sentir sozinha ao se submeter a uma cirurgia

Um médico virou celebridade em uma rede social após “operar” um brinquedo para que seu dono, um menino americano, não se sentisse sozinho. O caso aconteceu no mês passado, no Hospital Infantil de Wisconsin, nos Estados Unidos, onde o cirurgião Dr. Travis Groth atua. A foto que mostra o médico com a pelúcia em uma mesa de operação encantou internautas.

Tony Jansen, pai do pequeno Ryan, que foi paciente de Groth, contou que a pelúcia é uma das preferidas do filho. Como o pequeno costuma levar o brinquedo para onde vai, ela estava com alguns rasgos e desgastadas. Por isso, no dia da cirurgia, Groth decidiu operar não só seu paciente como o seu brinquedo favorito.

“Quando ele (Ryan) acordou da cirurgia, ele também viu seu amigo cheio de pontos e curativos e, então, ele entendeu que eles estavam passando pela mesma situação”, disse Tony sobre o filho, que ficou feliz pela operação de seu brinquedo.

“Ver seu brinquedo passar pelo procedimento que você passou ilumina o seu dia”, brincou Groth sobre o caso. Tanto o menino quando seu boneco se recuperam bem e seguem internados.

No Facebook, a publicação que traz a foto da cirurgia do pequeno foi compartilhada mais de mil vezes. A conduta do médico foi parabenizada pelos internautas.

De acordo com a organização do hospital, como a unidade é especializada em atender crianças, os médicos são orientados a fazer de tudo para deixar os pequenos confortáveis. Neste caso, Dr. Groth se superou.

