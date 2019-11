Dicas de O Sul Meditação e autoconhecimento serão abordados em meio à natureza

21 de novembro de 2019

Rio Grande do Sul vai receber um curso de meditação focado na filosofia do autoconhecimento. À frente do projeto, estão os monges da fundação Ananda Marga pretendem cultivar o sentimento do bem-estar individual e coletivo.

Os cursos e treinamentos têm vagas limitadas e vão acontecer entre os dias 02 e 25 de dezembro, no município de Mariana Pimentel. O monge de Tantra Yoga, Dada Jinanananda, afirmou que as palestras vão ajudar os alunos a aprofundar o conhecimento da própria personalidade, descobrir seus talentos e buscar o sentido da vida. “O objetivo é permitir que as pessoas entendam como realmente elas funcionam por dentro, se localizarem. Se alguém tem autoconhecimento e autoestima, pode ter respostas para questões existenciais”, explicou Dada.

As atividades previstas para o retiro mesclam momentos de lazer, oração e relaxamento, além de passeios em meio à natureza. Interessados podem fazer contato no telefone (51) 999829402

