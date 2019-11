Mega-Sena acumula e pode pagar 60 milhões de reais no próximo sorteio

Ninguém acertou os números do concurso 2.204 da Mega-Sena, que acumulou e pode pagar R$ 60 milhões no próximo sorteio. Os números sorteados foram 01-28-29-32-35-56. O sorteio foi realizado excepcionalmente nesta segunda-feira (4), porque no sábado (2) não houve extração devido ao feriado de Finados.

Na Quina houve 76 apostas ganhadoras, levando o valor de R$ 45.148,15. Já na Quadra, onde é preciso acertar quatro números, houve 5847 apostas ganhadoras, no valor de R$ 838,34 cada.

As dezenas foram sorteadas às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de Paulo.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, sempre abertos ao público. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).