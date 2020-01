Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.226, realizado na noite desta terça (21), em São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 02 – 04 – 07 – 16 – 30 – 38. A Quina teve 43 apostas ganhadoras; cada uma ganhará R$ 46.161,97. O próximo sorteio será nesta quinta (23) devido à Mega Semana de Verão, que altera os sorteios da semana.