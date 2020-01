Notas Brasil Mega-Sena deve pagar R$ 10 milhões

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

O concurso 2.223 da Mega-Sena deve pagar neste sábado um prêmio principal de R$ 10 milhões. No sorteio da última quarta-feira, realizado pela Caixa Econômica Federal em São Paulo, nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas e a loteria ficou acumulada pela segunda vez consecutiva. As dezenas contempladas foram 13, 14, 29, 30, 48 e 59. Outros 29 volantes levarão pela quina R$ 59,6 mil cada um.

