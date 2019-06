Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 2,5 milhões

A Mega-Sena deve pagar R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.162 que ocorre neste sábado (22).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o horário do sorteio sempre é feito 20h, no horário de Brasília. A aposta mínima é de seis números, e custa R$ 3,50, podendo ser realizada em qualquer lotérica do país ou pela internet.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

