Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2184 da Mega-Sena realizado no último sábado (31). Com isso, o prêmio da Mega-Sena acumulado está estimado em R$ 72 milhões. O próximo concurso da Mega-Sena será nesta quarta-feira (4). O prêmio está acumulado desde 6 de agosto, quando foram sorteados R$ 30,5 milhões para uma única aposta ganhadora.