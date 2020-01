Mundo Meghan está jogando fora o sonho de toda garota, diz seu pai

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

Em entrevista a um canal americano, pai de Meghan Markle acusou-a de destruir e menosprezar a família real britânica Foto: Reprodução Em entrevista a um canal americano, pai de Meghan Markle acusou-a de destruir e menosprezar a família real britânica. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O pai de Meghan Markle, Thomas Markle, acusou sua filha de menosprezar a família real britânica, em uma entrevista transmitida um dia após o Palácio de Buckingham anunciar que o príncipe Harry e sua esposa não terão mais funções reais.

O palácio informou no sábado (18) que o casal não usará mais seus títulos de “sua alteza real” e deixará de receber dinheiro público.

O acordo de saída da realeza permite que eles trabalhem no setor privado, algo proibido aos membros da monarquia.

Thomas Markle, que já não tem mais contato com Meghan, disse ao canal Channel 5 que acreditava que Meghan estava jogando fora “o sonho de toda garota”.

“É decepcionante porque ela realmente conseguiu o sonho de todas as garotas. Toda garota quer se tornar uma princesa e ela conseguiu isso, e agora ela está jogando isso fora, parece que está jogando fora por dinheiro”, disse Markle.

A entrevista foi filmada após o anúncio do casal de que eles se afastariam como membros seniores da família real. O Channel 5 divulgou parte da entrevista neste domingo (19) e disse que o programa completo será transmitido nas próximas semanas.

Thomas Markle descreveu a família real como “uma das maiores instituições de vida longa de todos os tempos”, dizendo que quando Meghan se casou com Harry, em maio de 2018, eles assumiram a obrigação de “fazer parte da realeza e representar a realeza”.

“Eles estão destruindo, estão menosprezando… Eles estão transformando-o em um Walmart com uma coroa agora. É algo ridículo, eles não deveriam estar fazendo isso.”

Thomas Markle e sua filha cortaram relações logo após o casamento dela com Harry.

No início deste mês, o jornal Mail on Sunday apresentou sua defesa à ação judicial de Meghan por causa da publicação de uma carta particular que ela enviou a seu pai.

Thomas Markle disse que não espera que Meghan entre em contato.

“Eu não a vejo estendendo a mão para mim, especialmente agora … ou Harry, mas acho que os dois estão se transformando em almas perdidas neste momento”, disse ele.

“Não sei o que eles estão procurando. Acho que nem eles sabem.”

