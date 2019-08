Uma menina de nove anos que chegou na quinta (29) em Uganda procedente da RDC (República Democrática do Congo) faleceu pelo vírus ebola. A menina chegou em Mpondwe, na fronteira entre a RDC e Uganda, em busca de assistência médica. Em Mpondwe, as equipes médicas notaram que ela apresentava sintomas similares aos do ebola, como febre, fraqueza, erupção cutânea e sangramento na boca.