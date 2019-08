Menino indiano tinha 526 dentes na boca

Um caso raro aconteceu na Índia. Um menino de apenas sete anos continha 526 dentes dentro da mandíbula. O garoto sentia dores ocasionais e tinha um inchaço no local que começou a crescer. A cirurgia para a retirada dos dentes durou cerca de duas horas e foi realizada no hospital de Chennai. Conforme o The Guardian, os dentes foram encontrados dentro de uma bolsa formada e aninhada na mandíbula.

“Os dentes eram de tamanhos variáveis, entre 0,1 mm e 3 mm. Eles tinham uma pequena coroa, esmalte e uma pequena raiz”, relatou o chefe do Departamento de Patologia Bucomaxilofacial do hospital, Pratibha Ramani.

O caso do menino indiano é nomeado de odontoma composto, sendo um tumor benigno. Até o momento, não foram identificadas as causas ambientais ou genéticas. No ano de 2014, em Mumbai, também na Índia, médicos retiraram 232 dentes da boca de um menino de 17 anos. O processo da cirurgia durou sete horas.

Os dentes do garoto vão passar por diversos testes genéticos. Ele recebeu alta do hospital, após três dias e agora possui 21 dentes.

