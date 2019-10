Um menino de 12 anos morreu, nesta terça-feira (29), após ser picado por um escorpião na ciclovia de Casa Branca, no último domingo (27). Ele morreu na UTI do hospital onde estava internado desde a madrugada de segunda (28). A família conseguiu capturar o animal e seguiu com a criança para o posto de pronto atendimento, mas no local não havia o soro antiescorpiônico.