Foi estabelecido um novo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o Mercado Público Central. Nesta semana, cada permissionário recebeu uma circular com as medidas a serem adotadas para garantir a destinação correta de resíduos. As regras incluem a padronização de sacos para lixo orgânico e seco, a delimitação de espaços para descarte e a implantação de novos processos de coleta.

