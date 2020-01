Notas Brasil Mercado de livros no Brasil fatura e vende menos em 2019

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

O mercado brasileiro de livros encerrou 2019 com faturamento de R$ 1,75 bilhão, o equivalente a uma queda de 6,21% em relação ao ano anterior, quando as vendas somaram R$ 1,87 bilhão. O setor também apresentou retração em volume. O número de unidades vendidas diminuiu 6,35%, saindo de 44,3 milhões em 2018 para 41,5 milhões no ano passado.

