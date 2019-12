Porto Alegre Mercado Público vira palco de Flash Mob de Natal

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Performance de grupos de Porto Alegre e Novo Hamburgo foram atração no local. Foto: Luciano Lanes/PMPA Performance de grupos de Porto Alegre e Novo Hamburgo foram atração no local. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Mercado Público virou um palco nesta quinta-feira (5), durante a segunda apresentação do Flash Mob Natal em Dança com 14 dançarinos dos grupos New School Dreams (Porto Alegre) e GOA (Novo Hamburgo).

O público foi surpreendido no monumento Bará do Mercado, onde a performance iniciou com a execução solo da canção Noite Feliz. A mistura de músicas como Jingle Bells, na interpretação de Frank Sinatra, e All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey deram o ritmo às coreografias baseadas em dança de rua e Jazz.

A pedagoga Maira Freitas e a filha Lavínia Fonseca adoraram. “Fomos atraídas pela música e nos encantamos com o que vimos”, disse Maria. Lavínia gostou muito da performance de dança de rua. “Foi uma baita surpresa e animou nossa tarde de compras”, comentou a estudante.

O coreógrafo e diretor, Gustavo Silva, duas vezes premiado com o Troféu Açorianos de melhor coreógrafo, revelou sua emoção de produzir o flash mob no local. “Ter o Mercado Público, esse lugar icônico de Porto Alegre, como palco foi ao mesmo tempo um desafio e um presente para nós”, disse Silva.

A ação, que integra a programação do Natal Alegre 2019, teve patrocínio de Sistema Fecómercio, Sesc/Senac.

Flash Mob Natal em Dança – Promove intervenções em espaços urbanos da Capital como Aeroporto Salgado Filho, Mercado Público, Estação do Trensurb e Shopping Total. Reúne um coletivo de artistas que repentinamente faz uma performance em um local público, numa inesperada intervenção estética.

A proposta é uma confraternização artística que envolva com música e dança o público em meio a sua rotina diária nestes espaços, com a magia do clima natalino.

As próximas apresentações estão previstas para 10 de dezembro, na Estação Mercado Trensurb, entre 16h e 17h; e 18 de dezembro, no Shopping Total, entre 18h e 19h.

