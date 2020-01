Notas Brasil Mercados do Rio de Janeiro já podem cobrar por sacolinha

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Os supermercados do Estado do Rio de Janeiro não são mais obrigados a oferecer gratuitamente sacolas plásticas desde esta quarta-feira (15). Agora, os estabelecimentos vão decidir se cobram ou não por elas. A lei é de autoria do deputado Carlos Minc e foi feita para substituir as sacolas plásticas derivadas de petróleo por sacolas de materiais renováveis.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário