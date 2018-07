Mergulhadores encontraram destroços de um submarino nazista desaparecido há 75 anos

Depois de muitos anos de busca, um grupo de mergulhadores finalmente encontrou os restos de um submarino nazista utilizado na Segunda Guerra Mundial (1937-1945). Ele foi encontrado na costa da Galícia, na Espanha.

O submarino U-966 Gut Holz, que significa literalmente “boa madeira”, afundou em novembro de 1943, durante um ataque aéreo pelas forças aliadas que combatiam o Eixo (Alemanha, Itália-Japão). A embarcação tinha quase 70 metros de comprimento e foi seriamente danificada no ataque.

A tripulação alemã então instalou bombas-relógio e abandonou o veículo antes das explosões. Oito tripulantes alemães morreram no episódio. Outras 52 pessoas (o restante da tripulação) conseguiram chegar à terra firme.

Depois de vários anos de busca em uma zona de acesso muito difícil por causa das condições marítimas, de clima e do solo rochoso, três mergulhadores espanhóis conseguiram avistar pela primeira vez os restos do submarino perdido há 75 anos.

Como ocorreu

No dia 10 de novembro de 1943, a marinha norte-americana e a força aérea britânica atacaram o submarino U-966 durante várias horas. Os alemães se defenderam e derrubaram um avião britânico, mas depois de uma rápida manobra de fuga, foram atingidos por outro bombardeio.

Quase 75 anos depois, os mergulhadores encontraram os restos da embarcação alemã a cerca de 25 metros de profundidade, próximo de uma área conhecida como Estaca de Bares. Segundo a equipe, os destroços (incluindo um possível pedaço do casco) se espalharam por uma ampla área do fundo do mar, devido às explosões e à ação marinha ao longo das décadas.

“Os alemães afundaram o submarino porque estavam desesperados, sabiam que suas horas estavam contadas”. disse Yago Abilleira, mergulhador e pesquisador de história naval, ao jornal La Voz de Galicia. “Os aviões aliados estavam atacando por todas as partes. Foi uma situação de emergência.”

Antes de ser abatido, o U-966 voltava de uma operação na costa dos Estados Unidos. Foi quando ele foi detectado pelas forças aliadas. Esse tipo de submarino causou enormes danos às forças de combate à Alemanha durante a guerra, atacando comboios de suprimentos e navios.

O “Gut Holz” era praticamente novo quando afundou: havia sido inaugurado naquele mesmo ano de 1943. Ele foi utilizado por apenas dez meses. Na época, a Espanha era uma ditadura comandada pelo general Francisco Franco. Oficialmente, o país ficou neutro durante a guerra, mas ofereceu ajuda à Alemanha nazista de várias maneiras.

Essa relação de amizade permitiu que a tripulação alemã que sobreviveu ao naufrágio do U-966 retornasse com vida ao país natal. De acordo com especialistas alemães em história naval, três barcos pesqueiros locais resgataram 44 membros da tripulação que se mantiveram a salvo na costa da Galícia.

O comandante do submarino, Eckehard Wolf, voltou para a Alemanha um ano depois, em novembro de 1944, penúltimo ano do conflito mundial. Ele utilizou um nome falso.

