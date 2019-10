Mesmo após pedir adiamento, o governo britânico diz que o Brexit será no dia 31

O governo britânico insistiu neste domingo (20) que deixará a UE (União Europeia) em 31 de outubro, apesar do pedido do primeiro-ministro Boris Johnson para adiar o Brexit para o dia 31 de janeiro. “Vamos sair em 31 de outubro. Temos os meios e a capacidade de fazê-lo”, disse Michael Sky Gove, ministro encarregado dos preparativos sem acordo do Brexit.

Johnson enviou a solicitação conforme obrigava uma lei aprovada pelo Parlamento britânico, mas não assinou, e acrescentou outra carta assinada argumentando contra o que considerou um atraso profundamente corrosivo.

A União Europeia recebeu três cartas. A primeira, sem assinatura, pede uma prorrogação de três meses. A segunda, assinada por Johnson, afirma que não deseja o adiamento. E a terceira, do embaixador britânico na comunidade europeia, Tim Barrow, explica que a extensão foi solicitada apenas para cumprir a lei.

“Essa carta foi enviada porque o parlamento exigia que ela fosse enviada, mas o parlamento não pode mudar a mente do primeiro-ministro, o parlamento não pode mudar a política ou determinação do governo”, afirmou Gove.

O ministro disse que o risco de Brexit sem acordo aumentou e o governo poderá intensificar os preparativos para um rompimento brusco. “Não podemos garantir que o Conselho Europeu conceda uma prorrogação”, disse ele, acrescentando que presidirá uma reunião “para garantir que a próxima etapa de nossos preparativos para a saída, nossa preparação para um acordo não seja acelerada”.

O primeiro-ministro Antti Rinne, da Finlândia, que atualmente ocupa a presidência rotativa da União Europeia, disse neste domingo que seria “sensato” concordar com um terceiro atraso. A decisão do adiamento caberá ao Conselho Europeu. Do ponto de vista dos europeus, as opções de extensão variam de apenas um mês adicional até o final de novembro a meio ano ou mais.

União Europeia tenta ganhar tempo

A União Europeia, que lida com a crise do Brexit desde que os britânicos votaram para sair do bloco em um referendo de 2016, ficou confusa com os sinais contraditórios de Londres.

A comunidade europeia vai esperar em vez de se apressar para decidir sobre o pedido relutante de Boris Johnson de adiar o Brexit novamente, disseram diplomatas do bloco após uma reunião de 15 minutos neste domingo. “Estamos buscando mais clareza até o final da semana, esperando como as coisas se desenvolvem em Londres”, disse um diplomata.