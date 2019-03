O craque do Barcelona, Lionel Messi, é o primeiro jogador a fazer mais de 40 gols em dez anos seguidos. Ele atingiu a marca no clássico da Catalunha, neste sábado (30). Ele marcou duas vezes no 2 a 0 sobre o Espanyol, chegando a 41 gols na temporada. Confira as marcas atingidas desde 2009 pelo jogador:

Deixe seu comentário: