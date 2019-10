Messi volta à seleção argentina em amistosos contra Brasil e Uruguai

Fora da seleção argentina desde a participação na Copa América do Brasil, Lionel Messi está prestes a voltar vestir as cores de seu país. De acordo diário “AS”, o craque estará a disposição do técnico Lionel Scaloni para os amistosos contra Brasil e Uruguai, em 15 e 19 de novembro.

Ainda segundo o “AS”, Messi estaria entusiasmado com o trabalho de Scaloni à frente da Argentina. O técnico já trabalha para formar o grupo que disputará a Copa do Mundo do Qatar, em 2022, e a Copa América de 2020. Além de Messi, Scaloni quer contar com Di Maria, que atravessa ótimo momento no Paris Saint-Germain, e o centroavante Mauro Icardi, também do PSG.

Messi, que ainda não conquistou nenhum título com a seleção principal, deseja chegar à Copa América 2020 em sua melhor forma, principalmente pelo fato de a edição do ano que vem do torneio continental acontecer na Argentina.

Cristiano Ronaldo

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo reconhece que o fim da carreira já não é mais uma realidade tão distante, e parece lidar com bastante naturalidade com o dia que pendurará as chuteiras. Em entrevista à revista France Footballl, o atacante da Juventus e da seleção portuguesa falou sobre a rivalidade com Messi, a busca constante por recordes e o segredo para a longeva carreira em alto nível.

“Aos 19, 20 anos, eu entendi que futebol eram números, títulos, recordes e gols. É preciso ser inteligente para durar. Meu objetivo é permanecer jovem à medida que envelheço. Me dê um jogador que tenha o mesmo desempenho que eu na mesma idade, em um time como a Juventus?”

Ainda na entrevista, Cristiano Ronaldo deu sinais de que não pretende continuar no futebol após encerrar a carreira de jogador.

“No fim da minha carreira, vou me desligar de de tudo”, disse o atacante, que segundo o jornal italiano “Corriere dello Sport” será o vencedor desde ano da Bola de Ouro, premiação da France Football para o melhor jogador em atividade na Europa.

Sobre a rivalidade com Messi, Cristiano reconhece que havia uma competição com nos tempos que o português defendia o Real Madrid e enfrentava regularmente, ao menos duas vezes temporada, o atacante do Barcelona.

“Estar na frente um do outro na Espanha nos permitiu ser melhores, mais eficientes. No Real, senti mais a presença dele do que no Manchester (United), então um pouco mais de pressão. De um certo ponto de vista, era uma rivalidade saudável”, garante