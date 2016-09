Metalúrgicos da General Motors, em Gravataí, bloqueiam o trânsito na Freeway em protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária

Metalúrgicos realizam um protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária e contra a terceirização em frente à GM (General Motors), em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (29). Conforme a concessionária Triunfo/Concepa, os manifestantes bloqueiam os dois sentidos do quilômetro 68 da Freeway.

O ato faz parte do Dia Nacional de Paralisação dos Metalúrgicos. Protestos estão programados em pelo menos 15 Estados. No Rio Grande do Sul, há previsão de mobilização em ao menos dez municípios.

O presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Paulo Cayres, aponta que os trabalhadores do setor foram os mais afetados pela crise econômica brasileira, tendo sido atingidos em cheio por demissões em massa.

O sindicalista afirma que o ato tem também o objetivo de marcar posição em defesa da democracia e de ajudar a construir uma greve geral em todo o País. Segundo ele, é preciso dar um “tempo de maturidade” para que os trabalhadores enxerguem os ataques que estão sofrendo e participem da construção da greve.

