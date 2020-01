Magazine “Meu corpo é minha arte”, diz Gracyanne Barbosa

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Rainha de bateria da União da Ilha, do carnaval do Rio de Janeiro, contou que não deixa de fazer sexo com o marido, Belo, antes de desfile Foto: Reprodução/Instagram Rainha de bateria da União da Ilha, do Carnaval do Rio de Janeiro, adiantou os preparativos para o Carnaval e contou que não deixa de fazer sexo com o marido, Belo, antes de desfile (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa é tão regrada com sua alimentação e rotina de exercícios que não precisa fazer uma preparação especial para o período de carnaval. A rainha de bateria da União da Ilha, escola do carnaval do Rio de Janeiro, contou que apenas intensifica a parte aeróbica para ter mais resistência durante o desfile.

“Fisicamente não altero absolutamente nada. Meus cuidados fazem parte de uma rotina que prezo pelo meu bem estar e saúde. Me sinto feliz tendo esse estilo de vida. Mas para o carnaval, intensifico a parte aeróbica, pois a rainha de bateria é a primeira a entrar na Avenida e a última a sair. É bastante tempo em cima de um salto e com uma fantasia pesada. Me preparo nesse sentido, para aguentar”, explica ela, que malha até no dia do desfile.

“Tenho uma academia em casa, então facilita muito. Eu me sinto feliz e bem malhando. É a minha terapia para não surtar diante de tantos problemas, dificuldades e lutas diárias que a vida nos dá. No fim do dia, meu balanço é sempre positivo quando me olho no espelho e vejo que fui fiel a mim mesma em minhas escolhas. Então, o treino diário faz parte dessa satisfação interna que tenho. Não me imagino entrando na Avenida e sentindo falta de algo em mim.”

Casada com o cantor Belo, ela afirma que não deixa de fazer sexo antes do grande dia, como atletas costumam fazer antes de uma competição importante. Ela acha que a atividade faz bem em qualquer momento. “Sexo é bom sempre, antes, durante e depois do carnaval”, ressalta.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário