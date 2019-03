Michel Temer e Moreira Franco passam primeira noite na carceragem

O ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco passaram a primeira noite na carceragem, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (22).

Temer está preso na superintendência da Polícia Federal, em uma sala da corregedoria da PF, no terceiro andar do prédio, com frigobar, ar-condicionado e uma área de cerca de 20m².

Já Moreira Franco está detido na mesma unidade onde o ex-governador Luiz Fernando Pezão está preso, na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói.

Os políticos foram presos na quinta-feira (21) pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, após decisão do juiz Marcelo Bretas. A prisão teve como base a delação de José Antunes Sobrinho, dono da Engevix, que afirma ter pago R$ 1 milhão em propina.

Michel Temer foi preso em São Paulo e transferido pela Polícia Federal ao Rio de Janeiro. Moreira Franco foi preso nas proximidades do Aeroporto Tom Jobim, no Rio.

No total foram cumpridos 10 mandados de prisão, entre eles o amigo pessoal de Temer, João Batista Lima Filho, o coronel Lima, dono da empresa Argeplan.

