Microsoft vai pagar até 20 mil dólares por solução de bugs do Azure em todo o mundo

A Microsoft sabe que ela não consegue lidar com todos os bugs que a sua plataforma tem. Por isso, a empresa conta com um programa de “caça aos bugs” (um trocadilho com caça aos insetos, no termo em inglês). Agora, ela está colocando a sua plataforma de nuvem a Azure, também neste programa.

A empresa incluiu o Azure DevOps no seu plano de busca por bugs. Ele é o serviço de nuvem da Microsoft que permite que desenvolvedores criem funcionalidades e coloquem no ar de forma mais rápida, usando serviços em nuvem.

Claro que toda caça tem a sua recompensa. A Microsoft lista alguns problemas e pode dar até US$ 20 mil (R$ 75 mil) para quem resolvê-los. “A comunidade de pesquisadores desempenha um papel essencial na manutenção de segurança de nossos clientes, e analisaremos cada envio e reconheceremos seus esforços de acordo com os critérios do nosso programa. Se o seu envio não for elegível para recompensas, mas ainda nos ajudar a corrigir ou melhorar nosso produto, ofereceremos agradecimentos públicos e reconhecimento por sua contribuição. Por favor, envie suas vulnerabilidades para secure@microsoft.com”, informa Jarek Stanley, gerente sênior do programa em post na plataforma.

Assistentes

A assistente virtual Cortana não deve ser vista como um produto concorrente de outros similares do setor de inteligência artificial. Ao menos, esta é a visão de Satya Nadella, CEO da Microsoft, que diz preferir, agora, enxergar o recurso do Windows como um serviço multiplataforma e integrado com outros sistemas, a fim de melhorar a vida do usuário de uma oferta da empresa.

“A Cortana precisa ser aquela ‘habilidade’ direcionada a qualquer pessoa que seja assinante do Microsoft 365”, ele disse, fazendo referência ao modelo de oferta de produtos por assinatura da Microsoft. “Você deveria ser capaz de usá-la com o Google Assistant, você deveria ser capaz de usá-la com a Alexa, assim como você pode usar nossos aplicativos dentro do Android ou iOS, então é assim que preferimos pensar sobre para onde ela vai a partir daqui”, completou.

A recente mudança de departamento da Cortana reflete essa percepção: ao final de 2018, o recurso, que antes era parte da divisão de pesquisas em inteligência artificial da Microsoft, agora faz parte da área de “Experiências e Dispositivos”. Mais além, a Microsoft e a Amazon já promoveram, em parceria conjunta, a integração da Cortana com a Alexa. É fácil perceber que o CEO agora enxerga sua assistente virtual como um serviço — não um software — multiplataforma, acionável pelo usuário independente de qual sistema ele use.

Outras mudanças que apontam nesta direção são a integração da Cortana com o Xbox One e Skype (onde é possível até realizar chamadas com a assistente), e a reformulação de suas funções no Windows 10: hoje, no PC, você usa a Cortana dentro da busca interna do sistema operacional, mas Nadella já disse que busca separar os dois recursos e silenciar a Cortana durante a inicialização do Windows.

