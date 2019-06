Miley Cyrus vende camisinhas a 20 dólares para promover álbum

Miley Cyrus, 26, inovou nas técnicas de divulgação de um álbum. A cantora, que acabou de lançar o EP “She Is Coming”, começou a vender uma série de produtos para promover o trabalho, e dentre eles está uma camisinha. Com embalagem preta e o nome do EP nela, a camisinha tem um valor um pouco mais alto que o normal de mercado – US$ 20 (cerca de R$ 78).

Nas redes sociais, os internautas fizeram piadas sobre o produto e demonstraram surpresa pelo preço. Outros elogiaram o incentivo da cantora à proteção sexual.

O EP de Miley foi lançado após meses de mistério, na última sexta-feira (31). O trabalho marca a nova fase da carreira da cantora e conta com seis novas faixas.

Dentre elas, “Cattitude” (parceria com RuPaul), “Mother’s daughter” e “Dream” já haviam sido divulgadas no festival de música BBC Radio 1s Big Weekend. Em “D.R.E.A.M.” ela canta com o rapper Ghostface Killah, e em “Party Up The Street”, faz parceria com Swae Lee e Mike Will Made-it.

Além do álbum, Miley estará em um episódio da nova temporada de “Black Mirror” que estreará em junho deste ano.

O álbum

Miley Cyrus ficou quase dois anos sem lançar nenhum álbum. E em seu retorno, a cantora decidiu compensar a espera dos fãs e anunciou logo três novos projetos. A novidade chegou com a divulgação do primeiro dos três EPs previstos.

Na madrugada desta sexta-feira (31), Miley lançou seis músicas que compõem o EP “She is coming”.

“Mother’s Daugther”, “Unholy”, “D.R.E.A.M.”, “Cattitude”, “Party up the street” e “The most” são as seis novas canções divulgadas.

“Esse é o primeiro dos três lançamentos. Seis músicas, três EPs”, escreveu a cantora, divulgando também os nomes dos discos: “She is coming”, “Here” e “Everything”.

Juntos, os três vão compor o álbum “She Is Miley Cyrus” que será lançado após a chegada dos três EPs.

Miley ainda não divulgou a data dos próximos lançamentos.

Em “Mother’s daughter”, Miley foge do disco anterior “Younger now”, de 2017. Naquele álbum, ela tinha abandonado a ousadia e investido em baladinhas country pop. Depois de pirar, ela virou uma Mileyzinha paz e amor, inofensiva.

Agora, ela voltou ao pop atrevido. A nova fase sem gosto de água com açúcar já tinha sido anunciada no final do ano passado em “Nothing breaks like a heart”, com Mark Ronson.

O retorno não significa aquela postura antiga de causar, é mais madura, provocadora e segura de si.

Dá para usar a mesma chamada “a Miley ficou adulta”. Faz pop competente e empolgante – adulta de verdade, afinal.

Tudo bem que é fácil estar segura com essa música ótima feita com o Andrew Wyatt. Ele é vocalista do grupo indie eletrônico Miike Snow, já ganhou Grammy com, “Grenade”, do Bruno Mars, trabalhou com Lady Gaga e Lorde, e ajudou a escrever “Shallow”, da Lady Gaga.

O resto do EP “She is coming” mantém o bom nível, a influência forte de rap, e tem uma música ótima com o Ru Paul, “Cattitude”. Ela ainda vai lançar neste ano mais dois EPs: “She is here” e “She is everything”. O trio vai formar o disco “She is Miley Cyrus”.

Deixe seu comentário: