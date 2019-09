Milicianos representam quase um terço de todos os denunciados pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio em 2019. De janeiro a setembro, segundo o MP, foram denunciadas 861 pessoas e, desse total, 285 participantes de variados grupos paramilitares que atuam no Estado.

