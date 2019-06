Militar da Aeronáutica que dava apoio à comitiva de Bolsonaro foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína

Um militar da Aeronáutica foi preso na manhã desta terça-feira (25) pela polícia espanhola, no aeroporto de Sevilha. Ele foi flagrado com 39 quilos de cocaína divididos em 37 pacotes em sua mala, disse à AFP uma porta-voz da força policial sevilhana. O suspeito de tráfico de drogas era tripulante do voo que transportava a equipe avançada de transporte que dava apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro.

Apresentado em um tribunal nesta quarta-feira, o militar foi colocado em detenção provisória. Na noite de ontem, Bolsonaro disse, nas redes sociais, que determinou que o Ministério da Defesa colabore com as investigações da Polícia da Espanha.

A prisão do militar foi divulgada na manhã de ontem pelo Ministério da Defesa, sem mais detalhes. Em nota, a Defesa informou apenas que os fatos estão sendo apurados e que foi determinada a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM). À noite, a FAB acrescentou que se tratava se uma “aeronave militar”.

