Militares o tempo que for na Venezuela

O governo russo disse nesta quinta-feira (28) que as tropas que enviou à Venezuela no último fim de semana vão permanecer no país o tempo que for necessário, mas que elas não irão participar de nenhum tipo de operação militar. As declarações do Kremlin foram dadas dias depois de o presidente americano, Donald Trump, ter afirmado que Moscou deveria retirar todos os seus militares da Venezuela.

Deixe seu comentário: