Mini-IZA viraliza na internet e chega a mais de 100 mil seguidores em um dia

O show de IZA no palco Sunset no Rock in Rio aconteceu no domingo (30) e teve grandes participações. Além da ilustre presença de Alcione, uma outra companhia de palco chamou atenção. Nesse caso, uma menina de apenas nove anos que participou como dançarina. Considerada a mini-IZA, a menina se chama Luara, e é uma grande fã da dona do hit “Pesadão”. A pequena conseguiu realizar o sonho de estar do lado da cantora no palco.

No Instagram, a Luara conseguiu atingir mais de 100 mil seguidores em um dia, e agradeceu em um post. “Eu não sei nem explicar o que estou sentindo, te amo IZA, Bonde Pesadão, Dandan Firmo obrigada pela ajuda, amei passar esta semana com vocês todos, obrigado jamais vou esquecer este dia, amo vocês”, escreveu.

A mãe de Luara disse que ela mesma apresentou IZA para a filha por conta da importância da representatividade. A menina ficou encantada e viralizou na internet em um vídeo dançando “Ginga”.

