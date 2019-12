Notas Brasil Ministério da Justiça não dá aval a projeto de presídio vertical

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Apesar de o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witze,l ter prometido, no início do ano, a construção de presídios verticais, o Ministério da Justiça ainda não recebeu um projeto adequado pra liberar a verba. O ministério confirmou à rádio CBN que o projeto não recebeu aval e foi considerado em desconformidade com as Diretrizes Básicas de Arquitetura Prisional

