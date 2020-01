Saúde Ministério da Saúde descarta possibilidade de Coronavírus em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

O Ministério da Saúde descartou a possibilidade de contaminação no Brasil. Foto: Reprodução O Ministério da Saúde descartou a possibilidade de contaminação no Brasil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) havia divulgado um comunicado na tarde desta quarta-feira (22) sobre um caso suspeito de Coronavírus no Estado. O Ministério da Saúde informou poucas horas depois que “o caso noticiado não se enquadra na definição de caso suspeito da OMS (Organização Mundial da Saúde), tendo em vista que a paciente esteve em Xangai, onde não há, até o momento, transmissão ativa do vírus”. Segundo a OMS, as transmissões têm ocorrido na província de Whuan.

O Ministério da Saúde descartou a possibilidade de contaminação no Brasil. Segundo nota da assessoria de comunicação do ministério: “Não há detecção de nenhum caso suspeito no Brasil de Pneumonia Indeterminada relacionado ao evento na China.”

A pasta também destacou uma série de ações que vêm sendo tomadas desde as primeiras notificações de casos de contaminação, como a notificação da área de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a notificação da área de Vigilância Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A secretaria disse que a mulher não apresenta sinais de gravidade clínica, mas foi conduzida para o Hospital Eduardo de Menezes, onde foram acionados os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do estado e da capital mineira para que fossem tomadas medidas para redução de risco de transmissão.

Os Coronavírus são conhecidos desde a década de 1960 e causam pequenas doenças respiratórias, mas uma nova mutação desses vírus vem assolando os países asiáticos, como Coréia do Sul, Japão e Tailândia e principalmente a China, onde já foram cerca de 470 casos confirmados com 17 mortes.

Voltar Todas de Saúde

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário