Ministro da Educação “brinca” sobre droga encontrada em avião da FAB

O ministro da Educação Abraham Weintraub usou as redes sociais para falar sobre o episódio da prisão de um sargento da Aeronáutica na Espanha pelo transporte de 39kg de cocaína em avião da Força Aérea (FAB). Weintraub, no primeiro tweet, ironizou a situação e fez piada com o PT.

“Tranquilizo os ‘guerreiros’ do PT e de seus acepipes: o responsável pelos 39 kg de cocaína nada tem a ver com o Governo Bolsonaro. Ele irá para a cadeia e ninguém de nosso lado defenderá o criminoso. Vocês continuam com a exclusividade de serem amigos de traficantes como as Farc”.

Em outro comentário, o ministro fez piada com a situação e ironizou os ex-presidentes Lula e Dilma. “No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?”.

