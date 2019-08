Ministro do STF revoga prisão preventiva de Elias Maluco, mas traficante irá permanecer preso

O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), revogou na sexta-feira (2) uma prisão preventiva contra o traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. O traficante foi condenado em 2005 a 28 anos e seis meses de prisão pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, da TV Globo, morto em 2002. Ele está atualmente no presídio de Catanduvas, no Paraná.

O mandado de prisão era de junho de 2017, referente a uma associação com o tráfico de drogas, em São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro. Apesar da decisão, Elias Maluco permanecerá preso por conta de outros processos.

Marco Aurélio concordou com a defesa e anotou na liminar: “Surge o excesso de prazo. Privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade.” Ele também determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o caso.

Deixe seu comentário: