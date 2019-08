Com o objetivo de proporcionar reflexões aprofundadas sobre cenário econômico e político do País, a FIRS (Federação Israelita do Rio Grande do Sul) promoverá uma palestra com o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Joel Ilan Paciornik. O encontro será nesta quarta-feira (21), às 19 horas, no Auditório da Federação (R. General João Telles, 329), em Porto Alegre.

