O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Paulo de Tarso Sanseverino foi convocado para compor a Corte Especial, em razão do afastamento do ministro Felix Fischer para tratamento de saúde. A portaria com a convocação foi publicada na quinta-feira (12). Durante o período de substituição, Sanseverino receberá o acervo do ministro licenciado, nos termos do artigo 72.

