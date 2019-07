Os moradores que permanecem nas unidades dos seis prédios construídos no Condomínio Figueiras do Itanhangá, na Muzema, que serão demolidos pela prefeitura do Rio, foram notificados nesta segunda-feira (29) pela Coordenadoria de Segurança Urbana e Operações Especiais. Segundo a prefeitura, os prédios foram construídos ilegalmente e, por isso, devem ser demolidos.

