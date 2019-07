A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, em parceria com a Defesa Civil Municipal, entregará doações da Campanha do Agasalho para os moradores da região das Ilhas nesta sexta-feira (5), às 15h30, na Praça Central da Ilha da Pintada. Serão distribuídos kits com roupas para crianças e adultos. Um caminhão baú do Corpo dos Bombeiros levará as doações.

