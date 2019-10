O presidente do Equador, Lenín Moreno, chamou nesta segunda (21) de “asno” seu homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, que acusa de envolvimento na tentativa de golpe durante a recente crise social no país andino. “Não devemos nos surpreender com a alegria (…) do asno que governa a Venezuela, a alegria de (Rafael) Correa. Definitivamente era porque meteram as mãos aqui”, disse.