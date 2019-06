Moro divulga novos dados de segurança pública e afirma: “escândalos falsos, não vão interferir na missão”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, publicou em sua conta do Twitter, na manhã desta quarta-feira (12), novos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Os números apresentam queda em todos os crimes no país.

No primeiro bimestre de 2018, os homicídios apresentaram uma baixa de 23%. Porém, os crimes que apresentaram menores índices de diminuição foram lesão corporal seguida de morte com (-6,0%) e o crime de estupro (-7,0%).

Dados do Sinesp (estatísticas criminais baseadas em boletins de ocorrência estaduais e distrital). Comparativo do primeiro bimestre com o ano anterior. Crimes caindo em todo o país. 23% de homicídios a menos. pic.twitter.com/bESJ68V1H8 — Sergio Moro (@SF_Moro) June 12, 2019

Moro ainda afirmou que o projeto da lei anticrime “ajudaria a aprofundar a queda nos crimes a aprovação do projeto anticrime, mas respeitamos a prioridade da Nova Previdência”. Sobre o vazamento de informações que foi publicado pelo portal The Intercept Brasil, Moro disse que “hackers de juízes, procuradores, jornalistas e talvez parlamentares, bem como escândalos falsos, não vão interferir na missão”.

Deixe seu comentário: