Moro diz a presidente do STF que celulares de ministros sofreram ataque hacker

Nesta quinta-feira (25) o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi comunicado por telefone pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, que os celulares dos ministros da Corte foram alvos de ataque hacker, com acesso a dados de mensagens SMS e do aplicativo Telegram. Moro relatou ter ligado pessoalmente para os ministros atacados. Os nomes dos ministros alvos da ação não foram divulgados.

Além de ministros do STF, a Polícia Federal identificou que os aparelhos dos presidentes da República, Jair Bolsonaro; da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ); do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP); do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha; e da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, entre outros, foram alvos de invasão de hackers.

