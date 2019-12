Notas Brasil Morre 22ª vítima de incêndio no Hospital Badim, no Rio

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Com a morte de uma mulher neste domingo (1°), no Hospital Quinta d’Or, subiu para 22 o número de vítimas do incêndio no Hospital Badim, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio, ocorrido no dia 12 de setembro deste ano. Dos 103 pacientes envolvidos no incêndio, quatro continuam internados e 77 tiveram alta.

