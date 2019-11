O cineasta Fábio Barreto morreu, na noite de quarta-feira (20), no Rio de Janeiro, após ficar em coma por nove anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi informada.

Fábio Villela Barreto Borges nasceu na capital fluminense e tinha 62 anos. Ele sofreu um acidente grave de carro em dezembro de 2009 e estava em coma desde então.

Irmão do também cineasta Bruno Barreto, Fábio iniciou a sua carreira como diretor de cinema em 1977. Ele é filho do cineasta Luiz Carlos Barreto e da produtora Lucy Barreto. Fábio dirigiu 13 filmes, com destaque para “O Quatrilho”, de 1995. O longa, que conta a história de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.