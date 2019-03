Morre Ary Marimon, ex-presidente da Farsul

A diretoria da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Farsul , comunica com pesar o falecimento do seu ex-presidente, Ary Faria Marimon, aos 93 anos, nesta quinta-feira (28/3), em Alegrete.

Nascido em 22 de abril de 1926, em Bagé, casou em 1953 com Rosélia Rosa Marimon, com quem teve 5 filhos, 12 netos e 4 bisnetos. Marimon presidiu a Farsul por dois mandatos, exercendo o cargo no período de 1985 a 1991. Foi durante sua gestão que aconteceu a compra do terreno onde hoje está a sede da Federação.

O velório acontece na Funerária Angelus, das 9h às 15h, na rua Daltro Filho, 220, em Alegrete. O sepultamento será no cemitério municipal da cidade.

Deixe seu comentário: