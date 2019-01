Morre Boo, o cachorro mais fofo do mundo

Boo, conhecido como o cachorro mais fofo do mundo, morreu na sexta-feira (18), aos 12 anos. O lulu da pomerânia era famoso nas redes sociais — são 16 milhões de seguidores no Facebook —, frequentou programas de TV e conquistou celebridades. Fica eternizado no livro “Boo, a vida do cachorro mais fofo do mundo”.

Em nota publicada nas redes sociais, os tutores de Boo afirmam que ele começou a ter problemas cardíacos após a morte de Buddy, seu melhor amigo, em 2017. “Achamos que o coração dele literalmente se partiu quando Buddy nos deixou.” Para a família, o reencontro entre eles do outro lado “da ponte do arco-íris” foi um momento animado.

Os tutores afirmam encontrar conforto ao saber que agora Boo não sente mais dor ou desconforto e deixam um recado: “nós te amamos de todo o coração e sentiremos sua falta até o dia em que nos encontrarmos novamente”.

Veja a tradução da publicação dos tutores na íntegra:

“Amigos mais queridos do boo,

Com tristeza mais profunda compartilhamos que o boo faleceu no seu sono cedo hoje de manhã e nos deixou para ir com seu melhor amigo. Nossa família está de coração partido, mas encontramos conforto sabendo que ele não está mais com nenhuma dor ou desconforto. Sabemos que o buddy foi o primeiro a cumprimentá-lo do outro lado dessa ponte arco-íris, e este é provavelmente o mais animado que algum deles já esteve há muito tempo.

Desde que começou a página do Facebook do boo, recebi tantas notas ao longo dos anos de pessoas compartilhando histórias de como o boo iluminou os seus dias e ajudou a trazer um pouco de luz para suas vidas durante os tempos difíceis. E esse foi mesmo o propósito de tudo isso… o boo trouxe alegria para as pessoas em todo o mundo. O Boo é o cão mais feliz que já conheci. Ele foi tão fácil que nunca tivemos que nos incomodar com o treino. Ele fez as pessoas se deliciarem com a sua fofura e fez todo mundo rir com sua personalidade peculiar.

Ao longo dos anos o boo conheceu umas pessoas super legais, muita gente talentosa, mas a maioria de todas tantas pessoas amáveis… amigos que lhe deram amor sem fim, pessoas que prioridade o seu conforto sobre conseguir aquela foto perfeita, parceiros que entenderam isso. O amigão sempre teve que ser incluído, e por último mas definitivamente não menos importante, os médicos incríveis, terapeutas, e pessoal no hospital e Centros veterinários para as inúmeras horas de cuidados e dedicação que eles derramaram para o buddy e o boo.

Eu trouxe o boo para casa na primavera de 2006 e assim começou a maior, mais emocionante amizade de todos os tempos. Pouco depois do buddy ter morrido, o boo mostrou sinais de problemas de coração. Achamos que o coração dele literalmente quebrou quando o buddy nos deixou. Ele desligou e deu-nos mais de um ano. Mas parece que foi o tempo dele, e tenho a certeza que foi um momento mais alegre para eles quando se viram no céu.

Boo, te amamos com todos os nossos corações e vamos sentir sua falta até o dia em que nos encontramos de novo. Divirta-se a correr por aí com o buddy e a criar travessuras adoráveis onde quer que vocês estiverem.

Obrigado a todos vocês por seguirem junto nas aventuras bobas ao longo dos últimos 10 anos. Eles com certeza se divertiu muito.

Com o amor e a nossa mais profunda gratidão, os humanos do boo.”

