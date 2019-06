Morre DJ Reaça, compositor de jingles de Bolsonaro

O DJ Tales Volpi, mais conhecido como DJ Reaça, foi encontrado morto na noite desse sábado (1°), no km 116 da Rodovia Dom Pedro, no estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar, que foi acionada, indicou “possível suicídio”. Porém a família não divulgou a causa da morte. O rapaz tinha 26 anos de idade.

A música de Tales era repleta de posicionamentos políticos, a maioria alinhada ao pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Uma das maiores bandeiras de Tales era o fim do STF.

No perfil oficial do DJ, uma nota de pesar confirmou a informação da morte de “um cara grande demais para um mundo tão pequeno”. O texto continua: “Ele queria mudar esse país e fez a sua parte com todo talento, sabedoria e humildade. Ele está nos braços do Pai.”

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou. “Tales Volpi, conhecido como Mc Reaça, nos deixou no dia de ontem. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos”, escreveu o presidente.

Acusado de agressão

A Polícia Civil ainda registrou, também no sábado, outro boletim de ocorrência envolvendo o artista. De acordo com o documento, MC Reaça é suspeito de ter agredido a namorada.

Ela foi encaminhada para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, com edemas na face e no olho, além de fraturas no maxilar. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e violência doméstica.

