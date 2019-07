O economista e ex-ministro do Trabalho Walter Barelli morreu na noite de quinta-feira (18) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 10 de abril, quando sofreu uma queda, e não resistiu às complicações do quadro, informou o hospital. O economista foi ministro do Trabalho no governo de Itamar Franco. Na Câmara dos Deputados, foi deputado federal de 2003 a 2007.

